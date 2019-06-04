У женщины с ВИЧ отобрали сына за попытку покормить его грудью

Рассмотрение дела назначено на август, но в аппарате омбудсмена считают, что так долго ждать нельзя. Фото: pixabay.com

Рассмотрение дела назначено на август, но в аппарате омбудсмена считают, что так долго ждать нельзя. Фото: pixabay.com

Жительница Санкт-Петербурга утверждает, что не знала об опасности для ребенка.

У жительницы Санкт-Петербурга забрали сына на второй день после появления на свет, сообщили 4 июня в аппарате детского омбудсмена, куда женщина обратилась. У матери нашли ВИЧ, но она отказалась проводить для ребенка противовирусную терапию и хотела кормить ребенка грудью.

Сейчас ее могут лишить прав: рассмотрение дела назначено на август, а до это времени ребенок останется на попечении госучреждения.

Женщина узнала о своем диагнозе год назад, но не имела понятия об опасности, которое грудное вскармливание в таком случае может иметь. Она не ходила в центр-СПИД, а на учет по беременности встала лишь на 33 неделе.

Рабочая группа пришла к выводу, что ребенка отобрали справедливо. Родители хотят бороться за сына. В аппарате Светланы Агапитовой подали ходатайство об экстренном рассмотрении дела.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Петербурге и Ленобласти в больницу доставили детей в тяжелом состоянии.