Бомж пойдет под суд за 17 ударов ножом

Конфликт разгорелся в подвале расселенного дома. Фото: Pixabay
Конфликт разгорелся в подвале расселенного дома. Фото: Pixabay

За пьяное убийство ему может грозить до 15 лет лишения свободы. Поводом стала недопитая бутылка водки.

В Красносельский суд Петербурга направили уголовное дело, возбужденное по ч.1 ст.105 УК РФ «убийство», сообщили Gazeta.SPb в Прокуратуре Санкт-Петербурга. Обвиняемый – лицо без определенного места жительства, уточнили в ведомстве.

Убийство произошло в ноябре 2018 года. По версии следствия, обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения нанес потерпевшему 17 ножевых ранений в грудь. После этого потерпевший скончался на месте.

Как предполагают следователи, конфликт случился из-за недопитой бутылки водки. Масла в огонь подлило и то, что сам обвиняемый был изрядно пьяным. Все происходило в подвале расселенного дома в Красносельском районе Петербурга.

Недавно Gazeta.SPb писала о том, что мужчину посадят за убийство и покушение на троих в Ломоносове.

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