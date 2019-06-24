Пьяный пассажир ударил таксиста по лицу и залез на машину

Молодого человека сняли с крыши автомобиля сотрудники Росгвардии.

Сотрудники Росгвардии задержали нетрезвого молодого человека, который повредил такси и ударил водителя, сообщили Gazeta.SPb в УВО Санкт-Петербурга 24 июня.

Конфликт между пассажиром и водителем произошел ночью в субботу 22 июня на Пискаревском проспекте Петербурга. 24-летний мужчина ударил таксиста кулаком по лицу, затем запрыгнул на капот и забрался на крышу автомобиля. Мимо проезжал патрульный наряд Росгвардии — молодого человека сняли с машины и посадили уже в другую.

Таксисту вызвали “Скорую помощь”. Медики диагностировали у мужчины ушибы мягких тканей, он отказался от госпитализации. Сейчас в полиции подсчитывают сумму ущерба от действий нарушителя, передают в УВО Петербурга.

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