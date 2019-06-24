В Петербурге психически нездоровый мужчина лишится водительских прав

Мужчина ещё не скоро сядет за руль. Фото: Pixabay

Мужчина ещё не скоро сядет за руль. Фото: Pixabay

То, что водитель состоит на учете в специальном учреждении, установила прокуратура в ходе проверки.

Прокурор Центрального района Петербурга по результатам проверки подал в Куйбышевский районный суд исковое заявление. В нем он потребовал прекратить действие права на управление транспортными средствами в отношении психически нездорового гражданина, сообщили Gazeta.SPb в Прокуратуре Санкт-Петербурга.

Выяснилось, что мужчина состоит на учете в СПб ГБУЗ «Городская наркологическая больница». Состояние здоровья мужчины, по мнению прокурора, препятствует безопасному управлению транспортными средствам.

Суд полностью удовлетворил требования прокурора Центрального района. Мужчина, страдающий психическим заболеванием, теперь будет лишен водительского удостоверения. Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры района.

Недавно Gazeta.SPb писала о том, что у наркоманов Фрунзенского района отберут водительские права.