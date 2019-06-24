Бухарестская улица снова открыта для движения

С 14 по 23 июня здесь велись работы, которые частично перекрыли дорогу.
На Бухарестской улице во Фрунзенском районе Петербурга восстановили движение, сообщили в Комитете по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ). В ночь с 23 на 24 июня все ограничения движения на участке от Южного шоссе до проспекта Славы были сняты.
Движение было частично перекрыто с 14 по 23 июня, поскольку здесь прокладывали канализационные сети. Кроме того, укладывали бетонную подушку и дорожное покрытие с установкой бордюрного камня в районе трамвайных путей.
Эти мероприятия касаются строительства вестибюля станции метро «Проспект Славы». Впереди – возведение входных групп в подземные пешеходные переходы к вестибюлям станций и благоустройство прилегающих к ним территорий.
Недавно Gazeta.SPb писала о том, что в Петербурге ожидается ограничение движения на улице Салова и Большому Сампсониевскому проспекту.