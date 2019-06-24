Бухарестская улица снова открыта для движения

Автомобили снова могут ездить по улице, но это не значит, что не будет пробок. Фото: Pixabay

Автомобили снова могут ездить по улице, но это не значит, что не будет пробок. Фото: Pixabay

С 14 по 23 июня здесь велись работы, которые частично перекрыли дорогу.

На Бухарестской улице во Фрунзенском районе Петербурга восстановили движение, сообщили в Комитете по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ). В ночь с 23 на 24 июня все ограничения движения на участке от Южного шоссе до проспекта Славы были сняты.

Движение было частично перекрыто с 14 по 23 июня, поскольку здесь прокладывали канализационные сети. Кроме того, укладывали бетонную подушку и дорожное покрытие с установкой бордюрного камня в районе трамвайных путей.

Эти мероприятия касаются строительства вестибюля станции метро «Проспект Славы». Впереди – возведение входных групп в подземные пешеходные переходы к вестибюлям станций и благоустройство прилегающих к ним территорий.

Недавно Gazeta.SPb писала о том, что в Петербурге ожидается ограничение движения на улице Салова и Большому Сампсониевскому проспекту.