Судоходство под 1-ым Инженерным и Семёновским мостами приостановят

Движение частично будет закрыто на Мойке и Фонтанке. Фото: Pixabay

Движение частично будет закрыто на Мойке и Фонтанке. Фото: Pixabay

Это связано с ремонтными работами. Они будут проходит до августа со своей периодичностью

Судоходное движение по Фонтанке и Мойке перекроют на двух участках, рассказали в Комитете по транспорту Петербурга. Дело в том, что два моста, проходящих через эти реки, будут ремонтировать.

Так, на капитальный ремонт ушел 1-ый Инженерный мост через Мойку. С 09:00 25 июня до 24:00 10 июля движение под его пролетом будет закрыто для водных суден.

Семёновский мост через Фонтанку также будут ремонтировать и красить. Поэтому вводятся следующие запреты на движение:

под правобережным пролетом — с 09:00 21 июня до 24:00 20 июля;

под центральным пролётом — с 00:00 минут 21 июля до 24:00 11 августа;

под левобережным пролётом — с 00:00 12 августа до 24:00 10 сентября.

На днях Gazeta.SPb писала о том, что 1-й Инженерный мост уходит на капитальный ремонт.