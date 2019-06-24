Назвали условия поступления в вузы Петербурга в 2019 году

Пока что не стали вводить возможность подачи документов только в одно заведение. Крымчане больше не пользуются бонусами при поступлении.

В 2019 году число выпускников в Петербурге составило 25 тыс. человек. Прием документов на поступление в высшие учебные заведения начался уже 20 июня. Сегодня в Северной столице 43 государственных и 29 частных вуза, об этом рассказал председатель совета ректоров вузов Петербурга и Ленобласти Алексей Демидов. Из 29 негосударственных вузов восемь имеют государственную аккредитацию.

Что касается условий поступления в 2019 году, они остались прежними в численной части. Так, абитуриент по-прежнему может подать документы в пять вузов на три специальности в каждом.

Зато изменились правила приема для крымчан – с 2019 года они не пользуются льготами и поступают в вузы наравне со всеми выпускниками. Также в 2019 стали учитывать результаты специальных олимпиад для инвалидов.

А вчера в Петербурге прошел самый грандиозный и красивый праздник для выпускников в России. Сегодня Gazeta.SPb писала о том, что «Алые паруса» в Петербурге посетили более 1,4 млн человек.