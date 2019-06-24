В Ленобласти обнаружена птица из Красной книги России

Белая куропатка. Фото: Ладожская орнитологическая станция (ЛОС)/Владимир Головань
Белая куропатка. Фото: Ладожская орнитологическая станция (ЛОС)/Владимир Головань

В Ленинградской области удалось сфотографировать редкую белую куропатку, которая внесена в Красную книгу России как вымирающий вид.

Фотографам из Ленинградской области посчастливилось поймать кадр, на котором изображена редкая птица — белая куропатка. Птица поселилась в Нижне-Свирском заповеднике, который находится Лодейном поле в Ленобласти.

По словам представителей Ладожской орнитологической станции, находка действительно редкая — данный вид включен в Красную книгу Российской Федерации.

Также сотрудники Ладожской орнитологической станции отметили, что мало кому везет встретить белую куропатку, а тем более — сфотографировать.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что во вторник, 25 июня, молодежь массово выйдет на закраску преступной рекламы с тротуаров и фасадов в Санкт-Петербурге.

красная книга ленобласть фото
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Более 110 тысяч самозанятых обратились в налоговую службу
Цыгане устроили ночлежку на платформе во Всеволожске
Выросла популярность оплаты услуг ЖКХ онлайн в Ленобласти
В Петербурге наказали банду, которая за год похитила 12 автомобилей
В Ленобласти обнаружена птица из Красной книги России
«Добрый трамвай» рассказал петербургским школьникам о безопасности на дороге
На севере Германии два истребителя столкнулись в воздухе
Путепровод во Всеволожске начинает «сбрасывать» сети