В Ленобласти обнаружена птица из Красной книги России

В Ленинградской области удалось сфотографировать редкую белую куропатку, которая внесена в Красную книгу России как вымирающий вид.

Фотографам из Ленинградской области посчастливилось поймать кадр, на котором изображена редкая птица — белая куропатка. Птица поселилась в Нижне-Свирском заповеднике, который находится Лодейном поле в Ленобласти.

По словам представителей Ладожской орнитологической станции, находка действительно редкая — данный вид включен в Красную книгу Российской Федерации.

Также сотрудники Ладожской орнитологической станции отметили, что мало кому везет встретить белую куропатку, а тем более — сфотографировать.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что во вторник, 25 июня, молодежь массово выйдет на закраску преступной рекламы с тротуаров и фасадов в Санкт-Петербурге.