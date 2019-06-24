Молодежь массово выйдет на закраску преступной рекламы в Петербурге

Акция пройдет завтра, 25 июня. Фото: Центр
Акция пройдет завтра, 25 июня. Фото: Центр "КОНТАКТ"

Во вторник, 25 июня, во всех районах Санкт-Петербург вновь состоится акция «Синяя птица — безопасная территория».

В рамках акции более 100 волонтеров выдут на улицы города для избавления от незаконной рекламы, которая находится на тротуарах и фасадах зданий.

По словам начальника отдела развития волонтерского движения Городского центра социальных программ и профилактики асоциальных явлений среди молодежи «КОНТАКТ» Константина Пискуна, подобная реклама стала значительно реже появляться на улицах города, однако работы по-прежнему много. Он призвал всех желающих присоединиться к завтрашней акции.

Инициатором проекта явялется Городской центр «КОНТАКТ» при поддержке комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Санкт-Петербурга.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что за 10 лет в Петербурге будет отреставрировано 255 домов-памятников.

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