За 10 лет в Петербурге будет отреставрировано 255 домов-памятников

В год будет реставрироваться по 25-30 домов. Фото: Фонд капитального ремонта.

В год будет реставрироваться по 25-30 домов. Фото: Фонд капитального ремонта.

Фонд капитального ремонта запускает в Санкт-Петербурге в 2021 году программу, которая будет идти вплоть до 2029 года.

Согласно плану в год будет производиться восстановление 25-30 многоквартирных жилых домов, которые являются объектами культурного наследия города.

В апреле текущего года правительство Северной столицы включило в программу КГИОП фасады 255 жилых домов, которые нуждаются в реставрации. Данные строения отличаются сложной структурой и высокой ценностью с историко-культурной точки зрения, передает КГИОП Санкт-Петербурга.

Программа будет запущена в 2021 году и продлится до 2029 года. В следующем году предполагается начать разработку проектной документации.

Заказчиком работ выступает НО «Фонд — региональный оператор капитального имущества в многоквартирных домах», при этом работы будут проходить под контролем КГИОП.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что после «Алых парусов» с улиц Петербурга вывезли 660 кубометров мусора.