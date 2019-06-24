Военная прокуратура начала проверку по выпускному буйству в ВМеде

Спущенные штаны, дымовые шашки, катающийся шар-памятник и громкие выкрики – это и не только станет предметом проверки.

Прокуратура Санкт-Петербургского гарнизона начала проверку по факту выпускного, прошедшего 21 июня в Военно-медицинской академии имени Кирова в Петербурге, пишет «Фонтанка».

Видео с выпускным из ВМеда широко разошлось по интернету сегодня, 24 июня. Пользователи соцсетей активно обсуждают нестандартную манеру празднования. На видео курсанты громко кричат имя вуза и нечто непонятное, один раз слышно слово «Путин». Запускают дымовые шашки и катают по территории вуза раскрашенный шар-памятник – спусковой аппарат для космонавтов. Грузят якорь в машину и приспускают штаны.

В ВМеде к тому, что произошло, относятся спокойно и называют это своеобразной традицией.

Сегодня Gazeta.SPb рассказывала о том, где появилось видео с выпускным дебошем.