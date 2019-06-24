Музыкальное образование положительно сказывается на интеллекте школьников

Ученые выявили связь между занятиями в музыкальной школе и показателями успеваемости школьников.

Оказалось, что те школьники, которые занимаются в музыкальных школах, легче сверстников усваивают материал как в математике, так и в гуманитарных науках, передает РИА Новости со ссылкой на публикацию крупного исследования в Journal of Educational Psychology.

Исследователи обнаружили, что генетической склонности к определенному виду творчества или предрасположенности в выборе предметов не существует. Больше на этот процесс влияет воспитание, окружение и образование школьника.

При этом установлено, что разные виды творческой деятельности по-разному влияют на успеваемость ребенка. В ходе исследования зафиксировано, что дети, которые занимались в музыкальных школах, лучше справляются с экзаменами и показывают более высокие показатели успеваемости.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что школьница из Екатеринбурга сдала ЕГЭ на 400 баллов.