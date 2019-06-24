Из-за блэкаута на дорогах возникли пробки

В Петроградском районе не было света полтора часа. Фото: Pixabay
В Петроградском районе не было света полтора часа. Фото: Pixabay

Сегодняшняя авария на подстанции, из-за которой была обесточена половина Петроградской стороны, обернулась транспортным коллапсом. Район встал в пробках.

Электричества не было в районах станций «Горьковская» и «Петроградская». Поезда метро от станции «Комендантский проспект» до станции «Чкаловская» шли с увеличенным интервалом. Городской электротранспорт остановился: прекратили работу два трамвайных и четыре троллейбусных маршрута, на перекрестках стали собираться пробки из-за неработающих светофоров.

Специалисты «Ленэнерго» оперативно отремонтировали оборудование на подстанции №165 на ул. Рентгена, и к 18:23 электропитание Петроградского района было полностью восстановлено. Электричества не было около полутора часов.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в район направили дизель-генераторные установки.

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Из-за блэкаута на дорогах возникли пробки
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