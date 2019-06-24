Главу Театра имени Миронова исключили из Союза театральных деятелей

Решение об исключении Рудольфа Фурманова, основателя и бессменного худрука «Русской антрепризы» им. Андрея Миронова, из Союза театральных деятелей утвердил глава союза Александр Калягин.

Театральный скандал разгорелся в марте этого года, когда 80-летний Рудольф Фурманов опубликовал свой проект развития петербургских театров. В нем он предлагал врио Александру Беглову перевести руководителей театров с бессрочных на срочные трудовые договоры. Режиссер считает, что нужно иметь возможность сменить руководящих театрами по 25-30 лет людей, которые их разваливают.

Тогда же в марте петербургское отделение отделение Союза театральных деятелей предложило исключить режиссера из рядов организации. В частности, члены союза обратили внимание на то, что Театр имени Миронова, которым руководит Фурманов, получал из городского бюджета больше половины всех денег, выделенных для негосударственных театров, которых в Петербурге несколько десятков.

Рудольф Фурманов выступал советником по культуре при трех губернаторах — Собчаке, Матвиенко и Полтавченко . Также он является доверенным лицом президента РФ.

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