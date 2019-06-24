Главу Театра имени Миронова исключили из Союза театральных деятелей

Рудольф Фурманов исключен из Союза театральных деятелей. Фото: mironov-theatre.ru
Рудольф Фурманов исключен из Союза театральных деятелей. Фото: mironov-theatre.ru

Решение об исключении Рудольфа Фурманова, основателя и бессменного худрука «Русской антрепризы» им. Андрея Миронова, из Союза театральных деятелей утвердил глава союза Александр Калягин.

Театральный скандал разгорелся в марте этого года, когда 80-летний Рудольф Фурманов опубликовал свой проект развития петербургских театров. В нем он предлагал врио Александру Беглову перевести руководителей театров с бессрочных на срочные трудовые договоры. Режиссер считает, что нужно иметь возможность сменить руководящих театрами по 25-30 лет людей, которые их разваливают.

Тогда же в марте петербургское отделение отделение Союза театральных деятелей предложило исключить режиссера из рядов организации. В частности, члены союза обратили внимание на то, что Театр имени Миронова, которым руководит Фурманов, получал из городского бюджета больше половины всех денег, выделенных для негосударственных театров, которых в Петербурге несколько десятков.

Рудольф Фурманов выступал советником по культуре при трех губернаторах — Собчаке, Матвиенко и Полтавченко . Также он является доверенным лицом президента РФ.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что к Единой карте петербуржца подключили Молодежный театр на Фонтанке.

Рудольф Фурманов скандал союз театральных деятелей театр миронова
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Главу Театра имени Миронова исключили из Союза театральных деятелей
Ученые выяснили, что больничные мухи переносят опасные бактерии
Названа группа крови, которая чаще встречается у успешных людей
Из-за блэкаута на дорогах возникли пробки
Музыкальное образование положительно сказывается на интеллекте школьников
Беглов осмотрел особняк Бремме на Васильевском острове
Порошенко призвал украинцев отдыхать в Грузии, а не в Крыму
В числе футболистов в антироссийских футболках оказались граждане РФ