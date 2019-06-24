Чкаловский проспект перекрыли из-за рухнувшей лепнины

Из-за падения лепнины Чкаловский пришлось перекрыть. Фото: vk.com
Из-за падения лепнины Чкаловский пришлось перекрыть. Фото: vk.com

Сегодня на Чкаловском с балкона пятого этажа дома №34 упал большой кусок лепнины, а также частично оторвался и повис балкон.

Из-за происшествия перекрыли участок проспекта между Пудожской и Лахтинской улицами.

Очевидцы поделились фотографиями происшествия в социальных сетях. Сведений о пострадавших пока не поступало. На месте обрушения работают сотрудники полиции и экстренных служб. Здание №34 сейчас одето в леса, потому что находится на ремонте.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что из-за сегодняшнего отключения света в Петроградском районе на дорогах возникли пробки.

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