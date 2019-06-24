Итальянский мафиози смог сбежать из тюрьмы Уругвая

Они совершили побег в ночь с воскресенья на понедельник. Фото: Pixabay

Они совершили побег в ночь с воскресенья на понедельник. Фото: Pixabay

Известный мафиози из Италии Рокко Морабито и трое его подельников сбежали из тюрьмы в Уругвае.

Они совершили побег в ночь с воскресенья на понедельник, сообщает «Аргументы и Факты», ссылаясь на уругвайских правоохранителей.

Известно, что арестанты сбежали по крыше тюрьмы, смогли попасть на территорию фермы, находившейся по соседству, обокрали ее владельцев и скрылись в неизвестном направлении.

Рокко Морабито разыскивался Интерполом более 20 лет по обвинению в перевозе наркотиков в особо крупных размерах. Его задержали в 2017 году в Уругвае, тогда полиция смогла найти его, после того как он написал письмо своей дочери и по неосторожности подписался своим настоящим именем. При аресте у Морабито обнаружили пистолет, 13 мобильных телефонов и более десятка банковских карт.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Одессе заключенные устроили бунт и массовый побег из тюрьмы.