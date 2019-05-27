В Одессе заключенные устроили бунт и массовый побег из тюрьмы

Заключенные в Одессе подняли бунт «из-за плохих условий содержания», известно, что есть беглецы и пострадавшие.

О бунте заключенных в Южной колонии общего режима №51 сообщили в издании «Думская». Очевидцы рассказывают, что за пределы тюрьмы во время беспорядков ушли около 15 заключенных.

— Во время событий пострадали четверо сотрудников колонии, им была оказана медицинская помощь. Погибших нет, — комментирует Управление Национальной полиции Украины.

Известно, что на протяжении бунта более 500 осужденных забаррикадировались внутри здания колонии. Позже на место прибыли дополнительные силы полиции и Нацгвардии. Известно, что тюрьму зачищает спецназ. Снаружи дежурят пожарные и бригады скорой помощи.

Напомним, что сегодня Gazeta.SPb уже сообщала о том, что в Бразилии из-за драки в тюрьме скончались не менее 15 человек. Сбежавших нет.