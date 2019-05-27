В Одессе заключенные устроили бунт и массовый побег из тюрьмы

Фото: Одесса Онлайн
Фото: Одесса Онлайн

Заключенные в Одессе подняли бунт «из-за плохих условий содержания», известно, что есть беглецы и пострадавшие.

О бунте заключенных в Южной колонии общего режима №51 сообщили в издании «Думская». Очевидцы рассказывают, что за пределы тюрьмы во время беспорядков ушли около 15 заключенных.

— Во время событий пострадали четверо сотрудников колонии, им была оказана медицинская помощь. Погибших нет, — комментирует Управление Национальной полиции Украины.

Известно, что на протяжении бунта более 500 осужденных забаррикадировались внутри здания колонии. Позже на место прибыли дополнительные силы полиции и Нацгвардии. Известно, что тюрьму зачищает спецназ. Снаружи дежурят пожарные и бригады скорой помощи.

Напомним, что сегодня Gazeta.SPb уже сообщала о том, что в Бразилии из-за драки в тюрьме скончались не менее 15 человек. Сбежавших нет.

Анастасия Шистерова, Gazeta.SPb
беспорядки бунт кресты одесса петербург побег тюрьма украина южная колония
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Одессе заключенные устроили бунт и массовый побег из тюрьмы
Механик Федор и Лифтроник могут стать символами лифтов Петербурга
Врачи предупреждают об угрозе туберкулеза из-за курения кальяна и вейпа
Сегодня в Василеостровском районе обсудят судьбу “Добродомика”, где ...
Путин поприветствовал участников ПМЭФ-2019
Прогремели и взмыли в воздух: празднование 316-летия Петербурга побило рекорды
В Петербурге бизнесмена спасли от уплаты штрафа в 800 тысяч рублей
Следователи продолжают поиски родителей, оставивших 7-месячную девочку в ...