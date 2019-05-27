В Бразилии из-за драки в тюрьме скончались не менее 15 человек. Сбежавших нет

В 2017 году в той же тюрьме погибло 56 человек. Фото: pixabay

В 2017 году в той же тюрьме погибло 56 человек. Фото: pixabay

При стычке заключенных в бразильской тюрьме в результате бойни погибло не менее 15 человек.

Инцидент произошел в штате Амазонас в Бразилии. Сообщается о минимум 15 человек погибших в драке. Происшествие унесло жизни людей из-за жестокого столкновения между заключёнными тюремном учреждении Анисио Жобим, сообщает AP со ссылкой на источник в местных властях.

Сейчас над территорией места заключения преступников патрулируют воздушные силы – тюрьма просматривается с вертолетов. О том, что кто-то из заключенных сбежал из-под стражи местные власти не сообщают.

Известно, что та же тюрьма оказалась в центре скандала 1 января 2017 года. Из-за откровенной вражды двух опасных группировок на территории вспыхнул бунт. В заложники заключенными были взяты 12 надзирателей. Из-за произошедшего тогда погибли 56 человек.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Петербурге фиктивный «руководитель» пяти фирм может сесть в тюрьму.