В Бразилии из-за драки в тюрьме скончались не менее 15 человек. Сбежавших нет

В 2017 году в той же тюрьме погибло 56 человек. Фото: pixabay
В 2017 году в той же тюрьме погибло 56 человек. Фото: pixabay

При стычке заключенных в бразильской тюрьме в результате бойни погибло не менее 15 человек.

Инцидент произошел в штате Амазонас в Бразилии. Сообщается о минимум 15 человек погибших в драке. Происшествие унесло жизни людей из-за жестокого столкновения между заключёнными тюремном учреждении Анисио Жобим, сообщает AP со ссылкой на источник в местных властях.

Сейчас над территорией места заключения преступников патрулируют воздушные силы – тюрьма просматривается с вертолетов. О том, что кто-то из заключенных сбежал из-под стражи местные власти не сообщают.

Известно, что та же тюрьма оказалась в центре скандала 1 января 2017 года. Из-за откровенной вражды двух опасных группировок на территории вспыхнул бунт. В заложники заключенными были взяты 12 надзирателей. Из-за произошедшего тогда погибли 56 человек.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Петербурге фиктивный «руководитель» пяти фирм может сесть в тюрьму.

Анастасия Шистерова, Gazeta.SPb
бразилия бунт заключенные петербург спб тюрьма
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
«Алладин» с Уиллом Смитом возглавил российский кинопрокат на выходных
В России стартовала основная волна сдачи ЕГЭ-2019
В Бразилии из-за драки в тюрьме скончались не менее 15 человек. Сбежавших нет
Петербургские студенты отправятся в учебное плавание «Надежда морей»
При затоплении лодки в Конго пропали без вести 200 человек. Еще 30 – погибли
Возложение цветов к памятнику Петра I ограничит движение транспорта
В Петербурге начинается прием заявок на творческий конкурс «Я художник — я ...
Полезно перед летом: ученые рассказали, кого чаще кусают комары