В Петербурге фиктивный «руководитель» пяти фирм может сесть в тюрьму

На своих
На своих "руководящих" постах он получал гроши. Фото: pixabay

Мужчина зарегистрировал на своё имя 5 фирм, при чем за каждую из них он получил по 2 тысячи рублей.

В отношении данного гражданина завели уголовное дело, предусмотренное ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (Использование документов для образования юридического лица, то есть представление документа, удостоверяющего личность, и выдачу доверенности, если эти действия совершены для внесения единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице).

Теперь на обвиняемом «висят» такие фирмы, как «Мэтос», «Нектис», «РегионТрансТрейд», «Иридиум» и «Евротекс». В каждой из них он числится руководителям, за что получил единоразовое денежное вознаграждение в размере 2 тысячи рублей за организацию.

Прокуратура Санкт-Петербурга сообщает, что обвиняемый заведомо осознавал, что управленческие функции фирмами он осуществлять не будет, однако согласился на предложение о внесении сведений о нем как о руководителе.

Уголовное дело в отношении гражданина направлено в суд для рассмотрения.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что мошенники пытаются заработать на трагедии с самолетом.

Анастасия Шистерова, Gazeta.SPb
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