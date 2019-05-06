Мошенники пытаются заработать на трагедии с самолетом

В соцсетях они распространяют сообщения о сборе средств для пострадавших и семей погибших.

Об этом стало известно сегодня, шестого мая. Сообщения с просьбами перечислить «сколько не жалко» заполонили социальные сети – желающие разбогатеть на чужом горе уверяют, что перечислят все деньги в фонды помощи. При этом мошенники скидывают номера карт, которые непонятно кому принадлежат. Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис уже прокомментировал сборы – он уверяет, что деньги выделят из бюджета региона, так что никакой финансовой поддержки от граждан не нужно. Специалисты просят россиян быть внимательнее и не перечислять средства незнакомым людям.

В сети пользователи прозвали сомнительные способ заработка «бизнесом на костях», передает ИА «Северпост».

Напоминаем, что на борту лайнера в «Шереметьево» погиб 41 человек. Пострадавшим обещают выплатить полмиллиона рублей, а семья погибшим по одному миллиону.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что случилось в Шереметьево: погибшие, соболезнования, критика самолета.