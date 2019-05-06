Что случилось в Шереметьево: погибшие, соболезнования, критика самолета

Самолёт Sukhoi Superjet 100, рейсом «Москва — Мурманск», загорелся при экстренной посадке в Шереметьево вчера, 5 мая, около 18.30 по мск. Выжить удалось 37 пассажирам из 78, которые были на борту. Называется несколько причин аварии и известно, что от эксплуатации «Суперджет» в последнее время отказываются иностранные авиакомпании.

Что случилось

Вечером 5 мая самолет «Аэрофлота» Sukhoi Superjet 100 вылетел из Москвы в Мурманск. Через 28 минут после вылета судно экстренно вернулось в столичный аэропорт Шереметьево. Приземлиться удалось не сразу, а только со второй попытки. Около 18:30 у самолета подломились стойки шасси и загорелись двигатели. Затем огонь охватил всю хвостовую часть, сообщает РИА Новости. Из горящего самолета живым удалось выбраться меньше половины всех, кто был на борту. Эвакуация пассажиров заняла 55 секунд при нормативе в 90 — при этом погиб один из бортпроводников, сообщили в СМИ.

Жертвы и выжившие

На борту SSJ 100 находилось 78 человек: пять членов экипажа и 73 пассажира. В результате катастрофы в Шереметьево, сообщил Следственный комитет России, погиб 41 человек, в том числе один член экипажа. Среди погибших — двое детей.Большинство погибших будут опознавать путем генетической экспертизы. В живых осталось 37 человек. Список выживших опубликован на официальном сайте «Аэрофлота».

По факту аварии возбуждено уголовное дело, а премьер-министр Дмитрий Медведев поручил создать госкомиссию по расследованию ЧП.

Почему произошла авария

Называется несколько версий катастрофы в Шереметьево. Один из пилотов SSJ 100 рассказал, что в судно ударила молния, после чего выключилась радиосвязь и начались сбои в работе оборудования, сообщило РИА Новости.

О молнии говорит и ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Он сообщает, что причиной возгорания могла стать гроза. Молния, по его словам, может прожечь в корпусе самолета отверстие до 15-20 см, что приводит к фатальным последствиям.

Следственный комитет называет несколько причин аварии в московском аэропорту, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко. Одна из них – это недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и тех, кто проводил технический осмотр борта самолета. Кроме того, называются техническая неисправность самолета и неблагоприятные метеоусловия

Характеристики самолета

Пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 считается ближнемагистральным и узкофлюзеляжным. Он рассчитан на 98 пассажиров и предназначен для перевозки на дальность 3000 или 4600 км. Примечательно, что это первый пассажирский самолет, разработанный в России после распада СССР . Авторы проекта — компании «Гражданские самолеты Сухого» и несколько иностранных производителей. Длина судна SSJ 100 равна 29,94 м, высота – 10,28 м, размах крыла 27,80 м, а максимальная взлётная масса – 45,8 тыс. кг. Максимальная скорость – 860 км/ч.

С 2008 года по апрель 2019 было произведено 186 единиц SSJ 100. Самолет эксплуатирует не только «Аэрофлот,» но и другие авиакомпании. Например, «Ямал».

Критика SSJ 100 и отказы от его эксплуатации

В эксплуатации Sukhoi Superjet 100 не все так просто. Некоторые авиакомпании частично или полностью отказались пользоваться этим видом самолетов. Например, в 2017 году в авиакомпании Interjet сообщили о проблемах с двигателями, запчастями и обслуживанием. Четыре лайнера, приобретённые в 2013-2015 годах, были выведены из эксплуатации.

В 2018 году авиакомпания «Якутия» объявила о нехватке двигателей из-за их высокой стоимости и долгого ремонта. Из восьми двигателей полностью рабочими являлись два.

Также в 2018 году авиакомпания Brussels Airlines отказалась от самолётов Sukhoi Superjet 100. Причина — частые отказы и отсутствие перевода руководств по эксплуатации с русского языка.

В феврале 2019 авиакомпания CityJet также отказалась использовать Sukhoi Superjet 100 по не разглашенной пока причине.

В марте 2019 года Мексиканская компания Interjet, один из крупнейших эксплуатантов Sukhoi Superjet 100, стала рассматривать возможность отказа от этого самолета. Как причина называется плохое качество послепродажного обслуживания самолетов.

Аварии с SSJ 100

С мая 2012 года по май 2019 года произошло шесть аварий с Sukhoi Superjet 100. Трагедия в Шереметьево стала седьмой. Среди аварий – выкатывание за пределы взлетной полосы в Якутске, столкновение с мачтой освещения в Домодедово. Они обходились без жертв, за исключением одной, которая произошла с SSJ 100 в Джакарте в 2012 году – тогда погибло 45 человек.

С потерпевшим вчера катастрофу самолетом (его бортовой номер RA-89098) до 5 мая 2019 года не случалось серьезных происшествий, передает ТАСС. Судно было построено в Комсомольске-на-Амуре, первый полет выполнило 21 июня 2017 года.

Соболезнования в связи с трагедией в Шереметьево

По поводу авиакатастрофы в Шереметьево выразили соболезнования российские и зарубежные политические деятели, главы регионов России, звезды эстрады и кино. Многие люди в соцсетях пишут сочувственные посты родным и близким погибших в Шереметьево

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов и спикер ЗакСа Вячеслав Макаров в связи с произошедшим высказались так: «Эта трагедия унесла жизни многих взрослых и детей, до глубины души потрясла всех нас и стала общей болью».

Глава Крыма Сергей Аксенов написал у себя в Facebook: «С глубокой скорбью и болью воспринял известие о трагедии в аэропорту «Шереметьево», в результате которой погибли и пострадали люди».

Задела катастрофа и петербургский футбольный клуб «Зенит» – он выразили соболезнования родным и близким жертв трагедии в Шереметьево на своем сайте.

Звезд трагедия также не оставила равнодушными. Так, Алла Пугачева написала у себя в Instagram: “Горе какое! Не приведи Господь. Скорбим».

Актер Андрей Гайдулян выразил соболезнования и раскритиковал самолеты Sukhoi Superjet: “Мои соболезнования родным и близким погибших. Ну что еще должно произойти, что бы остановить полеты «Сухой Суперджет». Все страны отказались от использования этого «аппарата». Да почему ж мы должны летать на этом!», передает amwomen.ru

Также сообщает amwomen.ru, соболезнует певица Анна Семенович:

«Какая трагедия! Кто-то летел в гости к родственникам, кто-то по работе, а кто-то возвращался домой. Заходя в самолет люди, строили свои планы на праздники, мечтали о будущем, планировали свою жизнь. Но эта трагедия сожгла все их планы и мечты, и забрала жизни. Мои соболезнования близким людям».

Депутат украинской Рады Александр Вилкул сказал про эту катастрофу: «Это человеческое горе. Дай Бог семьям пережить это. Скорейшего выздоровления пострадавшим!».

О трагедии высказался глава министерства иностранных дел Кубы Бруно Родригес. Он выразил соболезнования народу и правительству России в своем Twitter.

Соболезнования по поводу аварии в Шереметьево выразил и президент РФ Владимир Путин. «Президент глубоко соболезнует всем родным и близким, кто потерял своих родственников в ходе этого происшествия», — сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Сегодня Gazeta.SPb писала о том, что в Шереметьево нашли черные ящики потерпевшего аварию самолета.