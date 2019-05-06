Черные ящики сгоревшего самолета нашли в Шереметьево

Два «черных ящика» обнаружены.

В ходе проведения работ спасатели обнаружили уже два «черных ящика» на месте аварийной посадки и возгорания самолета Sukhoi Superjet 100, принадлежавшего авиакомпании «Аэрофлот». Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в МЧС.

В настоящий момент поисковики ищут ещё два бортовых прибора. На данный момент установить их местонахождение не удалось. Без ещё двух самописцев установить точные технические параметры сложно. По плану, они находятся в хвостовой части самолета, однако она изрядно пострадала от пожара и грубой посадки.

Вчера вечером, 5 мая, из Москвы вылетел самолет, направляющийся в Мурманск. Вскоре он вернулся обратно в аэропорт Шереметьево в связи с техническими неполадками. Предположительно, от удара об землю при жесткой посадке самолет загорелся. Погиб 41 человек.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что родственники жертв в «Шереметьево» получат 3 млн рублей компенсации.