Родственники жертв в «Шереметьево» получат 3 млн рублей компенсации

Пострадавшие и родственники погибших прошлым вечером в авиакатастрофе в «Шереметьево» получат страховку.

ЧП произошло в московском аэропорту 5 мая вечером. Superjet-100 – воздушное судно, принадлежащее «Аэрофлоту», совершающий рейс в Мурманск, вернулся в «Шереметьево» спустя около получаса.

Самолет совершил жесткое приземление и загорелся. Известно, что в результате трагедии, по предварительным данным, погиб 41 человек. Сотрудниками правоохранительных органов возбуждено уголовное дело. Возможная причина катастрофы — неисправность электрооборудования.

У «Аэрофлота» две компании-страховщика: «АльфаСтрахование» и «СОГАЗ». Обязательная ответственность перевозчика по договору составляет: 2 млн рублей в случае гибели пассажира и 25 тысяч рублей на его погребение.

Помимо этого, Андрей Чибис — врио губернатора Мурманской области заявил о выплатах близким родственникам погибших в размере 1 млн рублей. Пострадавшие на борту получат 500 тысяч рублей.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что возобновлены рейсы из Шереметьево в Мурманск.