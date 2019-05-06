Возобновлены рейсы из Шереметьево в Мурманск

По данным онлайн-табло, московский аэропорт Шереметьево возобновил рейсы в Мурманск согласно расписанию.

После катастрофы, которую претерпел самолет Sukhoi Superjet накануне, открылась регистрация на первый рейс SU1320 Москва — Мурманск в 07:15 по московскому времени.

Ранее стало известно, что в воскресение, 5 мая, в московском аэропорту Шереметьево самолет Sukhoi Superjet 100 от компании «Аэрофлот» вышел на экстренную посадку, в результате которой произошло возгорание.

В ходе пожара на бору самолета погибли 41 человек, в то время как находилось в самолете — 78 человек. Сгоревший самолет следовал по маршруту из Москвы в Мурманск.

Как сообщал Минздрав, в больницы госпитализированы 6 пострадавших пассажиров, передает ТАСС.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что на горячую линию после авиакатастрофы в Шереметьево поступило более 500 звонков.