На горячую линию после авиакатастрофы в Шереметьево поступило более 500 звонков

Среди погибших есть гражданин США. Фото: https://www.instagram.com/
Среди погибших есть гражданин США. Фото: https://www.instagram.com/

Люди пытаюсь узнать судьбу своих родных, которые могли быть на борту самолета.

По данным ТАСС на 02:00 психологи МЧС получили 507 обращений на горячую линию, организованную в Москве и Мурманске. Обратившиеся на горячую линию пытаются узнать о судьбе своих близких, которые могли быть пассажирами самолета SSJ-100.

В результате катастрофы, которая произошла на территории аэропорта Шереметьево, погиб 41 человек, еще шесть были госпитализированы. Выживших допрашивали после происшествия, чтобы установить картину произошедшего. Следственный комитет возбудил уголовное дело после авиакатастрофы.

В Мурманской области объявили трехдневный траур.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Сети появились шокирующие кадры посадки сгоревшего в Шереметьево самолета (видео).

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
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