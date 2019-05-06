На горячую линию после авиакатастрофы в Шереметьево поступило более 500 звонков

Люди пытаюсь узнать судьбу своих родных, которые могли быть на борту самолета.

По данным ТАСС на 02:00 психологи МЧС получили 507 обращений на горячую линию, организованную в Москве и Мурманске. Обратившиеся на горячую линию пытаются узнать о судьбе своих близких, которые могли быть пассажирами самолета SSJ-100.

В результате катастрофы, которая произошла на территории аэропорта Шереметьево, погиб 41 человек, еще шесть были госпитализированы. Выживших допрашивали после происшествия, чтобы установить картину произошедшего. Следственный комитет возбудил уголовное дело после авиакатастрофы.

В Мурманской области объявили трехдневный траур.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Сети появились шокирующие кадры посадки сгоревшего в Шереметьево самолета (видео).