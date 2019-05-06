В Сети появились шокирующие кадры посадки сгоревшего в Шереметьево самолета (видео)

Среди погибших есть иностранные граждане, дети и член экипажа.

Шокирующие кадры экстренной посадки самолета SSJ-100 появились в Сети. Самолёт следовал из Москвы в Мурманск. На высоте, спустя более 20 минут полета, в самолет попала молния, по предварительной версии. В результате отказала приборная панель.

Самолет на полной скорости приземлился на посадочную полосу и сразу же загорелся. В результате авиакатастрофы погиб 41 человек, 7 человек были госпитализированы. Список выживших размещен на сайте “Аэрофлота”. Допрос выживших пассажиров завершили только поздней ночью. На месте продолжают работать психологи.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что среди погибших при пожаре в Шереметьево есть гражданин США.

Видео: https://vk.com/47channel