Цезарь недолго плакал на Парнасе

Цезарь недолго плакал на Парнасе. Фото: Instagram @loketski
Цезарь недолго плакал на Парнасе. Фото: Instagram @loketski

В воскресенье на Парнасе появился гипсовый бюст Цезаря, рыдающий синими слезами над благоустройством района. Сегодня арт-объект был демонтирован.

Пустырь на улице Валерия Гаврилина украсил бюстом уличный художник Loketski. Он написал в соцсетях, что Римская Империя была великой потому, что несла цивилизацию в массы, строя в провинции форумы, бани, туалеты, дороги и водоводы.

«Цезарь смотрит на Парнас, и у него нет слов. Всё, что сделано для 70 тысяч жителей района, — просто слезы!» — написал художник.

Сегодня гипсовая голова Цезаря с бетонного постамента уже исчезла. Кто именно ее унес, неизвестно.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Loketski заставил Цезаря заплакать от вида Парнаса.

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