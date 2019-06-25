Крупный пожар произошел на стройке в Колпинском районе

Площадь возгорания в сооружении ангарного типа составила 600 м2.

Ночью в Санкт-Петербурге тушили крупный пожар в Колпинском районе. Возле дороги на Металлострой загорелось строящееся сооружение типа ангара, сообщили в ГУ МЧС Санкт-Петербурга.

Площадь возгорания составила 600 м2. Происшествию присвоили ранг №1 бис, на место прибыли дополнительные части МЧС. О пожаре стало известно в 01:40, но к двум часам ночи возгорание удалось локализовать.

Пожарные смогли полностью справиться с огнем к 03:20. Несмотря на крупную площадь возгорания, на месте работали всего шесть экипажей МЧС Санкт-Петербурга и 30 спасателей. По данным ГУ МЧС Санкт-Петербурга, в пожаре никто не пострадал.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Петербурге на Васильевском острове сгорел автомобиль прошлой ночью.