Два дачных дома сгорели в садоводстве под Гатчиной

Точных данных о пострадавших пока нет, отдел надзора выясняет обстоятельства.

В понедельник в одном садоводств Гатчинского района Ленобласти горели два дачных дома. Площадь пожара превысила 200 м2, сообщили в ГУ МЧС Ленобласти 25 июня.

Речь идет об СНТ “Авиатор” расположенном в поселке Новинка. Огонь в одном доме перекинулся на хозяйственные постройки и второй дом. На место приехала смена из части №105. Всего на тушение огня ушло порядка 1,5 часов. На месте работали восемь спасателей МЧС Ленобласти и две пожарные машины.

Общая площадь возгорания оценена в 221 м2. Точных данных о пострадавших сейчас еще нет, передают в ГУ МЧС Ленобласти. В причинах возгорания предстоит разобраться отделу надзора в Гатчинском районе Ленобласти.

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