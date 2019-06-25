На Васильевском острове детские площадки поросли травой и мхом

Дети могут получить травмы, гуляя на изношенном покрытии. Фото: Рixabay

Дети могут получить травмы, гуляя на изношенном покрытии. Фото: Рixabay

Прокуратура обязала главу муниципального округа привести их к безопасному состоянию.

Прокуратура Василеостровского района провела проверку состояния детских площадок по улицам Гаванским. Поводом стала поступившая информация, рассказали и 25 июня Gazeta.SPb в прокуратуре Санкт-Петербурга.

В результате проверки выявили многочисленные дефекты. Среди них сильная изношенность искусственного покрытия площадки. На нем обнаружили трещины и разрывы, а в некоторых местах покрытие и вовсе заросло травой и мхом.

Все это может привести к детским травмам, убеждены в прокуратуре. И кроме того нарушает законодательство об организации местного самоуправления.

В адрес главы муниципального образования «Гавань» вынесено представление – под его контролем теперь находится устранение нарушений.

Недавно Gazeta.SPb писала о том, что прокуратура выявила нарушения у ряда компаний в Кронштадте.