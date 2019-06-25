В Кронштадте нашли труп — ему не меньше 10 дней

Тело обнаружили в лесополосе в полукилометре от ближайшего дома.

В лесополосе Кронштадта полиция обнаружила труп мужчины, сообщили Gazeta.SPb в правоохранительных органах Санкт-Петербурга 25 июня. Тело обнаружили в понедельник в полукилометре от ближайшего дома на Кронштадтском шоссе.

Правоохранители сообщают, что мужчина умер примерно 10 дней назад. Тело уже начало разлагаться, сейчас его отправили в морг, где проведут экспертизу и установят причину смерти. Сейчас мужчину не опознали — ему, предположительно, 30-40 лет. Пока что речь не идет о насильственной смерти — возможно, полиция сделает заявление после результатов вскрытия, соответственно и уголовное дело пока не возбудили.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в ГИБДД сообщили подробности смертельного ДТП на Энгельса в Санкт-Петербурге.