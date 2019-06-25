В Кронштадте нашли труп — ему не меньше 10 дней

Труп отправили в морг на экспертизу. Фото: pixabay.com
Труп отправили в морг на экспертизу. Фото: pixabay.com

Тело обнаружили в лесополосе в полукилометре от ближайшего дома.

В лесополосе Кронштадта полиция обнаружила труп мужчины, сообщили Gazeta.SPb в правоохранительных органах Санкт-Петербурга 25 июня. Тело обнаружили в понедельник в полукилометре от ближайшего дома на Кронштадтском шоссе.

Правоохранители сообщают, что мужчина умер примерно 10 дней назад. Тело уже начало разлагаться, сейчас его отправили в морг, где проведут экспертизу и установят причину смерти. Сейчас мужчину не опознали — ему, предположительно, 30-40 лет. Пока что речь не идет о насильственной смерти — возможно, полиция сделает заявление после результатов вскрытия, соответственно и уголовное дело пока не возбудили.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в ГИБДД сообщили подробности смертельного ДТП на Энгельса в Санкт-Петербурге.

кронштадт морг полиция труп
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Эмир Кустурица приедет на первый в Петербурге фестиваль этнической музыки ...
В Приморском районе председатель ЖСК «попал» на 5000 рублей за долгий ответ
В КГИОП подтвердили, что “ворота Шнурова” убрали
В Гатчине ограбили автобусный парк
Компании «Зингер Девелопмент» запретили создавать остров в Финском заливе
В Кронштадте нашли труп — ему не меньше 10 дней
В Ленобласти нашли 45 автовладельцев-должников, общий долг которых около ...
“Сбербанк” разрешил переводить деньги с кредиток на дебетовые карты