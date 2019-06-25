В Гатчине ограбили автобусный парк

Диспетчер отдала злоумышленникам ключи от сейфа. Фото: pixabay.com
Диспетчер отдала злоумышленникам ключи от сейфа. Фото: pixabay.com

Неизвестные вынесли из сейфа свыше 700 тысяч рублей.

Неизвестные ограбили автобусный парк в Ленинградской области, сообщили Gazeta.SPb в правоохранительных органах Санкт-Петербурга 25 июня. Из сейфа с деньгами пропало свыше 700 тысяч рублей.

В полиции установили, что в понедельник 24 июня двое мужчин пробрались в парк на Красносельском шоссе и напали на диспетчера. Женщина отдала грабителям ключи, те вскрыли сейф и сбежали. Сейчас в полиции возбудили уголовное дело о грабеже.

Автобусный парк — не самая очевидная цель для ограбления. Вероятно, злоумышленники заранее знали, что искать и сколько денег они смогут достать из сейфа. Возможно, полицейские начнут проверку среди сотрудников и бывших сотрудников предприятия.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Санкт-Петербурге закончили расследование по факту нападения на больницу.

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