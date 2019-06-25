В Адмиралтейском районе начали ремонтировать две дороги: водителей ждут ограничения

Автомобилистам стоит искать пути объезда ремонта. Фото: pixabay.com
Автомобилистам стоит искать пути объезда ремонта. Фото: pixabay.com

На Курляндской улице работы завершатся 3 августа, а на Адмиралтейской набережной – 11 июля.

В Адмиралтейском районе Петербурга 25 июня начался ремонт дорог по улице Курляндской и по Адмиралтейской набережной, рассказали в комитете по развитию транспортной инфраструктуры города (КРТИ).

С связи с этим автомобилистов ждет ряд ограничений:

  • с 25 июня до 10 июля и с 18 по 29 июля – ограничат движение по Курляндской улице от Дровяной улицы до улицы Степана Разина;
  • с 11 по 17 июля – закроют проезд по Курляндской улице от Дровяной улицы до улицы Степана Разина;
  • с 16 по 17 июля – ограничат проезд на перекрестке Курляндской улицы и улицы Циолковского;
  • с 25 июня по 2 июля – ограничат движение по Адмиралтейской набережной от Сенатской площади до Дворцового проезда;
  • с 3 июля до 6 утра 10 июля – закрывается движения транспорта по Адмиралтейской набережной от Сенатской пл. к Дворцовому проезду;
  • с 3 июля и с 8 июля до 6 утра 10 июля – нельзя будет проехать по Адмиралтейскому проезду, Керченскому переулку, Азовскому переулку в створе Адмиралтейской набережной;
  • в ночное время 10 июля движение будет запрещено по Сенатской площади в створе Адмиралтейской набережной.

Подрядчиком работ выступает АО «ПО «Возрождение». Он отремонтирует дороги за 85,64 млн рублей.

Недавно Gazeta.SPb писала о том, что судоходство под 1-ым Инженерным и Семёновским мостами приостановят.

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