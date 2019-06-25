Автомобиль “Яндекс.Такси” въехал на Ново-Волковское кладбище

Пока неясно, были ли в такси пассажиры. Фото: https://vk.com/spb_today
Пока неясно, были ли в такси пассажиры. Фото: https://vk.com/spb_today

По предварительной информации, ни пешеходы, ни сам водитель не пострадали.

Водитель автомобиля “Яндекс.Такси” не справился с управлением, вылетел с проезжей части на тротуар и попал на кладбище во Фрунзенском районе Петербурга, сообщили Gazeta.SPb очевидцы в социальных сетях в понедельник утром 25 июня.

Машина сбила ограждения Ново-Волковского кладбища Петербурга и застряла. По предварительной информации, водитель серьезно не пострадал. На место приехала дорожная полиция и эвакуатор, который вытащит машину обратно на дорогу. Пока неясно, были в такси пассажиры.

Ново-Волковское кладбище появилось в XIX веке в Санкт-Петербурге как мусульманское. Расположено на улице Салова. Вчера в Петербурге произошло 377 ДТП.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что на Петроградском шоссе рассыпали навоз.

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