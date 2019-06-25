Петербургское шоссе завалили навозом

Автор записи в социальной сети предложил вернуть потерянный груз за вознаграждение.

Куча навоза мешает проезду автомобилей на Петербургском шоссе в сторону Пулковского, сообщили очевидцы в социальной сети в понедельник 25 июня. Автор записи сообщил, что ищет владельца и предлагает вернуть потерянный груз за вознаграждение.

Очевидно, это шутка; однако если к «часу пик» навоз не уберут, то на Петербургском шоссе могут возникнуть трудности для движения: кучу предпочитают объезжать аккуратно. Впрочем серьезных утренних заторов в Санкт-Петербурге сегодня не ждут: сейчас, по данным Яндекс.Пробки, на дорогах свободно, 2 балла из 10. К 9 утра пробки вырастут до 5 баллов из 10. На Петербургском шоссе сейчас свободно, затруднения регистрируют у аэропорта Пулково, пр. Славы и Ленинском пр. Санкт-Петербурга.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Смольном обсудили безопасность на дорогах Санкт-Петербурга.