Защитники парка на Смоленке жалуются, что им не сообщили о приезде Беглова

В Смольном решают вопрос о строительстве гостиницы, пока что стройка приостановлена.

Защитники парка на реке Смоленке не смогли встретиться с врио губернатора Александром Бегловым в понедельник, когда тот провел объезд Василеостровского района Санкт-Петербурга. Теперь жители Васильевского острова недовольны, что им не сообщили заранее о приезде врио губернатора, который обсуждают в группе “Живем на Васильевском”.

Активисты утверждают, что среди представителей общественности, с которой встретился Беглов, не было ни одного, кто поднял вопрос о судьбе парка на Смоленке.

Тем не менее, СМИ сообщают, что в ходе визита Беглов затронул вопрос о судьбе парка на реке Смоленке. Стройка отеля приостановлена, но застройщик хочет получить 300 млн рублей из бюджета Петербурга для окончательной отмены строительства, заявил врио. Сейчас Смольный ведет переговоры с инвестором.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Беглов распорядился создать пешеходную зону на Васильевском острове.