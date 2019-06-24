Беглов поручил создать пешеходную зону возле Василеостровского рынка

Отремонтированный Василеостровский рынок. Фото: vo-market.ru
Отремонтированный Василеостровский рынок. Фото: vo-market.ru

Врио губернатора Петербурга посетил Василеостровский рынок, который в тестовом режиме открылся после ремонта и смены формата на фудкорт.

«Нужно сделать переулок пешеходным. Сделайте красиво, чтобы все соответствовало зданию», — сказал Александр Беглов руководству рынка, имея в виду Волжский переулок.

Планируется, что примыкающие к рынку улицы благоустроят и сделают пешеходными. В образовавшемся пространстве руководство рынка планирует проводить ярмарки.

Василеостровский рынок занимает историческое здание на Большом проспекте. Сейчас его преобразуют в гастрономический центр, где продуктовый рынок будет соседствовать с сыроварней, предприятиями общепита и сервисом доставки фермерских продуктов на дом. Фудкорт уже начинает принимать посетителей, торговые ряды начнут работу в конце лета.

Ремонт рынка начался в прошлом году. Полностью все работы будут завершены осенью этого года.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Василеостровский рынок начал работать, хотя ремонт еще не закончился.

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