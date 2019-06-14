Василеостровский рынок начал работать, но ремонт еще не закончился

Фото: https://weekendspb.esquire.ru/
Фото: https://weekendspb.esquire.ru/

Там уже работает несколько точек продажи фруктов, овощей, мяса и сыров.

Об этом стало известно сегодня, 14 июня. О том, как обстоят дела в обновленном рынке, рассказывает издание «Фонтанка». Уточняется, что он функционирует в тестовом режиме, потому что пока что не все работы завершены.

Большая часть ларьков пока что не работает, в фуд-корт тоже не пройти. Продавцы рассказал, что все еще впереди, а недавно на Василеостровском рынке проходила дегустация – местных жителей приглашали поесть и купить свежих продуктов.

Напоминаем, что 15 июля на площадке состоится медиафестиваль Esquire Weekend. Затем на рынке постепенно начнут открываться рестораны и магазинчики.

Реконструкцией рынка задумали заняться два года назад, но Смольный встретил сопротивление среди арендаторов. Все проблемы пришлось урегулировать через суд.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что аналитики оценили авторынок Петербурга: продажи в 2019 году увеличились на один процент.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
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