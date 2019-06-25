На Измайловском проспекте гостеприимство проявляют газовым баллончиком и угрозой расправы

Хозяина одной из квартир также “попросили” насильно перевести деньги на карту.

После происшествия хозяин квартиры в доме 16/30 по Измайловскому проспекту Адмиралтейском районе Петербурга обратился в полицию с заявлением. Он сообщил, что его обокрал гость. Причем гостеприимство знакомы расценил по-своему.

В какой-то монет сообщают в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, злоумышленник достал баллончик со слезоточивым газом и похитил одну тысячу рублей.

После он также оставил произвести перевод денежных средств в размере 10 тысяч рублей на свой расчетный счет.

Полиция возбудила уголовное дело.

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