В Калининском районе очередного желающего поживиться на продуктовом магазине спугнули звонком

Полиция возбудила уголовное дело. Фото: https://pixabay.com
Полиция возбудила уголовное дело. Фото: https://pixabay.com

Злоумышленник требовал деньги из кассы.

По традиционной и не особо замысловатой схеме пытались ограбить продуктовый магазин, расположенный в доме 13 по улице Черкасова. Об это сегодня сообщают сотрудники полиции.

Инцидент произошел накануне. В полицию Калининском района позвонил обеспокоенный гражданин и сообщил, что на кассира-продавца наставили предмет, похожий на пистолет и требуют деньги из кассы.

Однако злоумышленник ничего не похитил и с места происшествия скрылся. Сотрудники полиции проводят оперативно-разыскные мероприятия, направленные на поиск и задержание злоумышленника.

Возбуждено уголовное дело.

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