В Ленобласти возбудили два уголовных дела на желающих “откосить” от военной службы

Дела возбудили в отношении 27-летнего и 24-летнего молодых людей.

Следственным отделом по городу Гатчина следственного управления Следственного комитета РФ по Ленинградской области возбуждено уголовное дело в отношении 27-летнего жителя Гатчинского района Ленобласти и 24-летнего, который проживает в Киришах.

Как сообщают в Следственном комитете, первый молодой человек должен был явиться в военный комиссариат города Гатчина, но проигнорировал это. Причину уклонения он не сообщил.

Второй молодой человек получил повестку о явке в поликлинику для прохождения мероприятий, связанных с призывом на военную службу. В назначенное время без уважительных причин не явился.

По уголовным делам проводятся следственные действия, сообщают в СК РФ по ЛО.

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