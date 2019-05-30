Призывники Петербурга спешат в элитные войска

До конца весеннего призыва осталось набрать всего 467 петербуржцев. Если планы исполнятся, то новобранцев в 2019 году будет больше, чем в 2018 году. А уклонистов, согласно статистике, напротив, становится меньше.

Осталось призвать меньше 500 человек

С 1 апреля по 15 июля в России проходит весенний призыв в армию. Вчера, 29 мая, в Смольном подвели промежуточные итоги призыва в Петербурге. Всего на сегодняшний день в армию призвали 1265 петербуржцев, что составляет 62% от нормы, которая установлена штабом Западного военного округа. Всего же до 15 июля в воинские части осталось направить 467 призывников. Пока лучшие показатели по призыву в Пушкинском, Калининском, Красногвардейском и Колпинском районах Северной столицы.

Председатель Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Ольга Аришина оценила эти 62% как положительную тенденцию. «Мы идем в хорошем темпе. Но такие цифры – не повод расслабляться. Районам, где показатель ниже, нужно активнее искать уклонистов», – передаёт её слова АБН.

Новобранцы хотят в элитные войска

Что касается контингента призывников, военный комиссар Калининского района города Санкт-Петербурга подполковник Олег Личман рассказывает, что почти каждый пятый призывник имеет высшее образование. Самых талантливых дипломированных специалистов отбирают для научных работ, передает слова Олега Личмана городская администрация. Многие юноши стремятся попасть в элитные, боевые войска – к примеру, в морскую пехоту или ВДВ, отмечает подполковник, однако приоритет в выборе войск имеют те, кто прибыл в районные комиссариаты в самом начале призыва. Вероятно, этим отчасти объясняется, что, хотя до конца весеннего призыва остается 1,5 месяца, уже 62% от нормы набрано.

Также по статистике, отмечает Олег Личман, уклоняющихся от призыва молодых людей с каждым годом становится все меньше.

Весенний призыв отличается открытостью

Сейчас существует практика присутствия на призывных комиссиях родителей, отмечает Олег Личман. Также у родителей есть возможность проводить ребенка до воинской части. Около мест проживания служат женатые призывники, имеющие детей или больных или престарелых родителей, – рассказывает подполковник.

О принципе открытости весенней призывной кампании говорят и в Западном военном округе. «Все мероприятия весенней призывной компании максимально открыты для постоянного общественного контроля. В составе призывных комиссий работают представители общественных организаций, есть возможность сопровождения родителями призывников к местам службы», – рассказали Gazeta.SPb в ЗВО.

Новобранцев становится больше

На 26 мая 2019 года, по данным ЗВО, с его сборных пунктов в места прохождения военной службы направлены уже 5,5 тыс. призывников. Большинство сейчас готовятся принять военную присягу и проходят общевойсковую подготовку. «Всего планируется призвать около 46 тыс. молодых людей», – отметили в ЗВО.

В апреле 2018 года в ЗВО отмечали, что по весной по сравнению с осенью 2018, новобранцев стало больше. Однако солдаты всё чаще стали выбирать службу по контракту, а не срочную. А в июле подвели итоги весеннего призыва 2018 года — тогда в армию ушли 2,7 тыс. петербуржцев, сообщали в ЗВО, а отсрочку получили 12 тыс. человек – причины на это были самые разные. По итогам весеннего призыва 2019 ЗВО планирует направить на службу 2,9 тыс. петербуржцев. Это уже как минимум на 200 человек больше, чем в прошлом году, но пока планы не реализованы, выводы всё же делать рано.

Следующий призыв в армию, осенний, пройдет с 1 октября по 31 декабря. Срок службы в армии не меняется с 2008 года и составляет один год. Освободить от призыва, согласно закону, могут по состоянию здоровья или если гражданин прошел альтернативную гражданскую службу – в вузе с военной кафедрой. Также могут не служить те люди, отец или брат которых погиб при исполнении воинских обязанностей. Если гражданин имеет ученую степень, он тоже освобождается от призыва.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что в Западном военном округе подвели первые итоги весеннего призыва.