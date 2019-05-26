В ЗВО подвели первые итоги весеннего призыва

Около 5,5 тысяч человек отправились служить, а призвать хотят 46 тысяч.

Объявлены первые результаты весеннего призыва: в ходе кампании “Весна-2019” более 5,5 тысяч призывников уже уехали служить, сообщили Gazeta.sPb в ЗВО в воскресенье 26 мая. Сейчас новобранцы проходят курс подготовки и скоро примут присягу.

Этой весной на службу призовут около 46 000 человек. В ЗВО подчеркнули, что мероприятия кампании призыва открыты для надзора общественников, которые следят за соблюдением всех правил и прав молодых людей.

Сейчас срок службы в армии в Российской Федерации составляет 12 месяцев. На службу призывают молодых людей от 18 до 27 лет. В армии России, по данным в открытых источниках, занято свыше 900 тысяч человек и еще свыше 2,5 млн находятся в запасе.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Полежаевском парке Петербурга не будут возводить музей Обороны Ленинграда.