Почта Mail.ru перестанет использовать пароли

В 4 из 5 случаев почтовый ящик взламывают из-за слабого пароля. Фото: pixabay.com

В 4 из 5 случаев почтовый ящик взламывают из-за слабого пароля. Фото: pixabay.com

От одноразовых кодов компания хочет перейти к физическим «ключам» и биометрии.

Почта Mail.ru перестанет требовать от пользователей пароль при авторизации, сообщили в компании Mail.ru Group 25 июня. Клиенты смогут просматривать письма после ввода одноразовых кодов через СМС или push-уведомления.

Сотрудники по кибербезопасности компании уверены, что пароли плохо защищают данные пользователей — электронные почтовые ящики в 4 из 5 случаев взламывают из-за слабого или украденного пароля.

В будущем компания хочет расширить методы идентификации через физические “ключи” или биометрические данные.

Почта Mail.ru, по данным счетчика LiveInternet, является самым посещаемым сайтом в России — сейчас на 12:00 сервис зарегистрировал свыше 6 млн посетителей.

По данным, наццентра по кибербезопасности Великобритании, около 23 млн пользователей Интернета используют в качестве пароля “123456”.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в почте пользователей может сидеть троян Trodesh.