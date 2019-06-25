Почта Mail.ru перестанет использовать пароли

От одноразовых кодов компания хочет перейти к физическим «ключам» и биометрии.
Почта Mail.ru перестанет требовать от пользователей пароль при авторизации, сообщили в компании Mail.ru Group 25 июня. Клиенты смогут просматривать письма после ввода одноразовых кодов через СМС или push-уведомления.
Сотрудники по кибербезопасности компании уверены, что пароли плохо защищают данные пользователей — электронные почтовые ящики в 4 из 5 случаев взламывают из-за слабого или украденного пароля.
В будущем компания хочет расширить методы идентификации через физические “ключи” или биометрические данные.
Почта Mail.ru, по данным счетчика LiveInternet, является самым посещаемым сайтом в России — сейчас на 12:00 сервис зарегистрировал свыше 6 млн посетителей.
По данным, наццентра по кибербезопасности Великобритании, около 23 млн пользователей Интернета используют в качестве пароля “123456”.
Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в почте пользователей может сидеть троян Trodesh.