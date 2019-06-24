В письмах на почте может лежать вирус Trodesh

Хакеры рассылают “троянского коня” от лица известных компаний.

Хакеры рассылают вирус Troldesh от лица СМИ, авиакомпаний и дилеров автомобилей, сообщает Group-IB 24 июня в понеделельник.

Специалисты по кибербезопасности нашли свыше 1 тысячи писем с вирусом во вложении. Troldesh – он же Da Vinci, Shade, XTBL, Trojan Encoder 858 и так далее — закрывает доступ к информации и требует у пользователя выкуп за его восстановление. Эксперты уверены, что сейчас вирус доработали и он заставляет устройство “майнить” криптовалюту и генерирует рекламный траффик на сайты.

Злоумышленники вкладывают вирус в письма от, якобы, KIA, Rolf, авиакомании “Полярные авиалинии, от СМИ РБК. Вирус спрятан как вложенный “заказ”, который авторы письма просят открыть.

Масштаб атак вируса в 2019 году превышает показатели 2018 года в 2,5 раза, рассказали эксперты. Сейчас он является одним из трех самых популярных вирусов, так же как Pony и RTM.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Telegram предупредил о сбоях из-за атаки хакеров.