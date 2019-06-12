Telegram предупредил пользователей о возможных сбоях из-за хакерской атаки

Хакеры не идентифицированы. Фото: pixabay
Хакеры не идентифицированы. Фото: pixabay

Об атаках DDoS, из-за которых некоторые юзеры не смогут использовать мессенджер, сообщили его представители.

Разработчики приложения рассказали, о том, что некоторые пользователи испытают трудности с использованием Telegram.

Хакеры осуществили мощную серию DDoS-штурмов популярного мессенджера. Сообщается, что из-за этого больше всего проблем могло возникнуть у пользователей с обоих континентов Америки. В Twitter программисты мессенджера рассказали об атаке, но отметили, что ситуацию удается контролировать.

— Сейчас ситуация, кажется, стабилизировалась, — отметили представители Telegram. Известно, что пользователи приложения в России также столкнулись с проблемами во время входа и отправки сообщений через мессенджер.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Илон Маск заявил о производстве машины-субмарины из кинокартины про Джеймса Бонда.

Анастасия Шистерова, Gazeta.SPb
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