Нужна ли России декриминализация наркотиков

Государство не успевает справляться с уже существующей проблемой наркомании в стране. Я уже несколько лет являюсь участником Общественного движения «За мир без наркотиков». Активно изучая вопрос первичной профилактики, решила поприсутствовать на мероприятии под названием «право употреблять».

Оно сразу показалось мне странным, ведь о каком «праве» может идти речь, когда. государство не успевает справляться с уже существующей проблемой наркомании в стране. Мы ведь не заявляем о своем праве ехать или переходить дорогу на красный свет – это абсурдно, так как очевидно, что приведет к гибели, не только того, кто будет действовать по этому «праву», но и к гибели других участников движения.

А по словам Вероники Скворцовой, Министра здравоохранения России, более 450 000 человек в мире умирает от наркомании каждый год и эта цифра увеличивается.*

Меня всегда удивляли люди, которые так рьяно выступают за легализацию марихуаны.

Какова их цель, что ими движет?

Разумные люди, умеющие анализировать, понимают, что ни в одной стране мира наркомания не могла снизиться в следствии легализации какого либо наркотического вещества, в действительности в каждом случае ситуация только ухудшалась. В том числе это отразилось на увеличении потребителей наркотиков среди несовершеннолетних.

Я вижу сомнительный плюс в том, чтобы отказываться от наказания за незаконные приобретение, хранение и перевозку наркотических средств (в России это статья 228 УК РФ).

Информацию о ситуации в странах, легализовавших марихуану, можно легко найти в интернете, хотя заинтересованные лица пытаются представить декриминализацию в положительном свете.

Это опыт таких стран как Швеция, Канада, Нидерланды и некоторых штатов США. В Нидерландах потребление среди школьников увеличилось на 250% за 8 лет.

В Швеции число потребителей наркотиков внутривенно увеличилось вдвое всего за год. Шведы быстро отказались от идеи легализации и теперь ведут строгую антинаркотическую политику.

В Канаде, по словам одного из спикеров мероприятия «право употреблять», который проживает там вместе с семьей, курение марихуаны среди школьников – это обычное явление. Рассмотрим опыт США. Аляска через 10 лет после легализации марихуаны стала первой по количеству наркоманов среди других штатов.

В Колорадо разрешили не только употреблять марихуану, а также выращивать и продавать. Это было сделано с целью получить дополнительные средства для образования, за счёт перехода продаж наркотика в легальный сегмент и обложения налогами. Также чиновники планировали добиться снижения смертности от употребления наркотиков, повышая «качество» товара.

Но пятилетний опыт Колорадо показал абсолютно противоположные результаты. Школьников в возрасте от 10-12 лет, употребляющих наркотики, увеличилось на 144%. Существует множество других примеров.**

20 июня во время прямой линии с Президентом, уже не в первый раз, был поднят вопрос легализации психоактивных веществ в России. Владимир Путин чётко обозначил свое негативное отношение к декриминализации марихуаны, отметив, что угроза слишком велика для всей нации. Он призвал граждан нести ответственность перед законом.

Существует множество научно доказанных фактов о вреде наркотиков, как для тела, так и для разума.

Например, у Общественного движения «За мир без наркотиков» есть просветительская беседа для подростков, в рамках которой наркотик рассматривается с точки зрения яда на примере алкоголя.

У любого яда есть три стадии воздействия. Первая – ускорение, вторая – замедление и третья – летальный исход, смерь.

Наш организм – самый совершенный компьютер, который заботится о том, чтобы тело было здоровым и могло полноценно функционировать.

Когда человек употребил немного алкоголя, организм расценивает это вещество как вредоносное и принимает решение устранить его из тела. Организм начинает ускоряться, чтобы вывести яд естественным путём через выделительную систему (запах перегара, потливость, частое мочеиспускание).

Ускоряются все процессы в организме: сердцебиение, кровообращение и в результате мы видим, что человек становится более активным – начинает танцевать, общаться, становится раскованным и т.д.

Когда человек продолжает нагружать свое тело ядом, то в нём происходит расчёт, если дальше ускоряться, то тело может «сгореть» от перегрузки. И наступает следующая стадия – замедление.

Организм думает, если не остановить поступление ядов, произойдет слишком большая интоксикация и в результате смерть. Вероятно, каждый видел замедленное тело, уснувшее неподалеку от застолья, или тело, которое уже замедлилось, но пока ещё не уснуло.

И третья стадия, когда яда в организме уже слишком много и тело не справилось с ним – это смерть.

Наркотики – это те же яды, но они значительно опаснее алкоголя, так как не выводятся из тела полностью никогда, а оседают в жировых тканях и могут дать о себе знать даже через много лет после употребления. Молодёжь должна как можно раньше узнавать реальные факты, о том, что наркотик в любом количестве является ядом для организма.

Так какую же цель преследуют люди, выступающие за легализацию марихуаны?

На мой взгляд они нагло лгут, заботясь лишь о расширении рынка потребителей психоактивных веществ и получении многомиллиардной прибыли с их продаж.

Уже давно не секрет, что производство наркотиков и каналы сбыта – это налаженная бизнес-империя. По данным доклада Европейского центра мониторинга наркотиков и наркозависимости только в Европе граждане ежегодно тратят на запрещенные вещества более 24 миллиардов евро.

Но что может сделать отдельный человек, чтобы хоть как-то повлиять на снижение уровня наркомании в мире?

26 июня отмечается Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом. Если хотя бы в этот день каждый выскажется против наркотиков, это уже может оказать большое воздействие на общественное мнение.

Мы не должны допускать, чтобы наши дети получали информацию о наркотиках от невежественных сверстников или тех, кто заинтересован в прибыли. Чем раньше ребёнок узнает реальную правду о наркотиках, тем большая вероятность, что он не поддастся на уловки торговцев смертью.

Ганна Морозова

Общественное Движение «За мир без наркотиков»