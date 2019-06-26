Государство хочет, чтобы и учились, и рожали. Неважно в какой последовательности

Замдиректора департамента здравоохранения Владимирской области оказалась в центре скандала из-за банальности о том, что с рождением детей не стоит затягивать. Фото: dz.avo.ru
Замдиректора департамента здравоохранения Владимирской области оказалась в центре скандала из-за банальности о том, что с рождением детей не стоит затягивать. Фото: dz.avo.ru

Общественность возмутило противопоставление родов и учебы в речи чиновницы из Владимирской области. Юлия Арсенина, неожиданно оказавшаяся в центре скандала, считает, что ее слова истолкованы превратно.

Замдиректора департамента здравоохранения Владимирской области на круглом столе, посвященном поддержке материнства и детства, произнесла получасовую речь. Из ее речи слушателям больше всего запомнилась фраза о том, что девочкам вредит внушаемая старшим поколением установка, что перед рождением детей нужно получить образование.

Это высказывание чиновницы породило волну негодования, в результате чего она была вынуждена объясняться за фразу, вырванную из контекста. Выступление Юлии Арсениной было направлено на снижение числа абортов в юном возрасте. То, что у молодых матерей рождается более здоровое потомство, это медицинский факт. Чиновница ратовала за смену приоритетов и изменение отношения к детям, которых сейчас принято считать обузой, то есть хотела повлиять на выбор молодых рожать или не рожать.

«Первый аборт для женщины опасен в любом возрасте, на нем настаивают, бывает, родители по причине того, что нужно получить образование, окончить институт, встать на ноги, обзавестись квартирой и так далее. Сегодня приоритеты нужно менять — раньше рожали при любой ситуации, а сегодня больше настрой идет на образование и получение материальных благ», — сказала она.

За чиновницу вступился и губернатор Владимирской области Владимир Сипягин. Он сказал, что Юлия Арсенина высказала мнение как врач, а государству все равно, в какой очередности человек получит образование и родит детей. Однако государству важно, чтобы высоким был и уровень профессиональной подготовки, и уровень рождаемости.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что чиновница, заявившая о ненужности молодежи, нашла новую работу.

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