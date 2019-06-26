На Генерала Симоняка проезжую часть залило кипятком

Аварийные службы уже прибыли на место.

Инцидент случился в ночь с 26 на 27 июня. Обо всем рассказали очевидцы, которые поделились новостью в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Люди пишут, что коммунальная авария произошла на улице Генерала Симоняка. Из-за прорыва трубы с кипятком начало заливать проезжую часть и парковку – некоторые автомобили стоят в воде. На месте уже работают сотрудники аварийных служб и ГАИ. Что стало причиной для прорыва – не сообщается. Возможно, это как-то связано с подготовкой труб к отопительному сезону. Пока что специалисты не готовы сказать, как долго они будут устранять проблему.

«Достали. Весь район без горячей воды до 8-го числа»,

— пишет одна из местных жительниц.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что врио губернатора Беглов пообещал жестко контролировать тарифы ЖКХ. Беглов отметил, что частично тарифы удалось снизить, но в связи с инфляцией незначительные повышения все-таки будут. Он подчеркнул, что до конца года будет сэкономлено 1,5 миллиарда рублей.