Беглов пообещал жестко контролировать тарифы ЖКХ

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов на заседании правительства во вторник, 25 июня, поднял вопрос контроля тарифов ЖКХ.

Он сообщил, что горожане должны видеть то, что правительство предпринимает для понижения тарифов, и узнавать о результатах проделанных работ из квитанций.

Беглов отметил, что частично тарифы удалось снизить, но в связи с инфляцией незначительные повышения все-таки будут. Он подчеркнул, что до конца года будет сэкономлено 1,5 миллиарда рублей.

Вице-губернатора Максим Шаскольский пообещал, что в июле к квитанциям будет приложен информационный лист. Также информация появится на стендах в районах. Беглов отметил, что самые важные позиции для контроля — это горяча вода и тепло.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что сквер на перекрестке 8-й Советской и Мытнинской благоустроят.