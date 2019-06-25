Беглов пообещал жестко контролировать тарифы ЖКХ

Александр Беглов. Фото: https://vk.com/a_beglov
Александр Беглов. Фото: https://vk.com/a_beglov

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов на заседании правительства во вторник, 25 июня, поднял вопрос контроля тарифов ЖКХ.

Он сообщил, что горожане должны видеть то, что правительство предпринимает для понижения тарифов, и узнавать о результатах проделанных работ из квитанций.

Беглов отметил, что частично тарифы удалось снизить, но в связи с инфляцией незначительные повышения все-таки будут. Он подчеркнул, что до конца года будет сэкономлено 1,5 миллиарда рублей.

Вице-губернатора Максим Шаскольский пообещал, что в июле к квитанциям будет приложен информационный лист. Также информация появится на стендах в районах. Беглов отметил, что самые важные позиции для контроля — это горяча вода и тепло.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что сквер на перекрестке 8-й Советской и Мытнинской благоустроят.

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